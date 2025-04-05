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В Черновицкой области мужчину отправили за решетку за систематическое изнасилование несовершеннолетней дочери

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Злоумышленник с 2016 по 2019 год насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Впоследствии девушка забеременела и родила от отца ребенка.

Во время судебного разбирательства мужчина не признал факт изнасилования, утверждая, что все происходило по добровольному согласию, а ребенка от него дочь родила уже будучи совершеннолетней.

Хотя мужчина не признал свою вину, а девушка отказалась от предварительных показаний, прокурор предоставил достаточно доказательств преступления.

Суд назначил злоумышленнику 9 лет тюрьмы. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей.

Напомним, в Киеве суд оставил без изменений приговор мужчине, который изнасиловал 8-летнюю падчерицу.