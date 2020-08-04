Чиновника Киевской ОГА разоблачили на взятке в 200 тысяч гривен

Служащий требовал деньги за подписание актов приемки выполненных строительных работ

Служащий требовал деньги за подписание актов приемки выполненных строительных работ

Фото: ОГПУ

Во вторник, 4 августа, во время получения неправомерной выгоды задержали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ, передает RegioNews.

По данным следствия, служащий требовал 200 тысяч грн за подписание актов приемки выполненных строительных работ на строительстве одной из школ на территории Киевской области.

После получения взятки он был задержан прокурорами совместно с детективами СУ Главного управления Нацполиции в г. Киеве и оперативными работниками Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области", – добавили в Офисе Генпрокурора Украины.

В настоящее время продолжаются обыски в помещении Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, НАБУ задержало директора департамента Харьковской ОГА на взятке в 1,32 млн.