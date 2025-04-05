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05 апреля 2025, 03:40

В Украине подешевел популярный овощ

05 апреля 2025, 03:40
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Фото: YouTube
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Популярный овощ в Украине продается подешевле. Речь идет о овощах, которые привозят из Турции

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Темпы сбыта турецких помидоров значительно снизились, а предложение, напротив, выросло. Потому продавцы решили снижать цены. По состоянию на начало апреля тепличные помидоры из Турции почтут по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг). Это на 10% дешевле, чем на прошлой неделе.

Импортные помидоры в Украине сейчас продают в среднем на 19% дешевле, чем в прошлом году. При этом ожидается, что цена еще падает.

Напомним, что популярный овощ из борщового набора вырос в цене. Речь идет о свекле. Среди причин называют, в частности, погодные условия и проблемы с логистикой из-за войны. Цены на свеклу в этом году на 51% больше, чем в прошлом году.

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