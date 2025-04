Фото: YouTube

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Продюсер биографического фильма о певице украинского происхождения Валерия Борщевская рассказала, что работа над фильмом продолжается с 2019 года. Это биографический мюзикл. Интересно, что семья артистки предоставила авторам фото, видео и аудиоматериалы, еще ни разу нигде не опубликованные.

Валерия Борщевская посетила дом Квитки возле Нью-Йорка и записала интервью с мужем певицы Эдвардом Раковичем и ее двоюродной сестрой. Сейчас фильм находится в стадии постпродакшена. Выпустить на большие экраны ленту планируют в конце 2025 года или в следующем году - ко дню рождения Квитки Цисык.

Справка . Цветок Цисык – американская певица украинского происхождения. Она – дочь украинских эмигрантов. В США она построила успешную карьеру. В частности, песня You Light Up My Life, которую она исполнила для одноименного фильма, получила в 1978 "Оскар" и "Золотой глобус", а также ее номинировали на "Грэмми" в категории "Песня года".

В 1980-х Цисык была одной из самых дорогих и популярных исполнительниц джинглов в США. К примеру, она исполняла джинглы для Chevrolet, Cadillac, Toyota. В СССР ее песни были под запретом. На Родине она побывала всего один раз.