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Мужчина украл деньги у семьи погибшего защитника. При этом он был практически родственником, потому что был крестным

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Житель Мукачево завладел почти 7 миллионами гривен, которые предназначались для семьи погибшего защитника. Он был в доверительных отношениях с семьей защитника, ведь был его крестным отцом. Поэтому он предложил матери супруга помощь с оформлением документов для получения единовременной денежной выплаты от государства.

Однако в результате он уговорил знакомых оставить у него карточку. Средства он обещал потратить на благоустройство могилы погибшего и перечислить часть сыну военного. Однако на самом деле он снял наличные деньги в банке или использовав часть для онлайн покупок.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили аферистов, которые выманивали у людей деньги якобы на лечение родственников. Аферисты звонили потерпевшим и просили средства для родственников и знакомых якобы для лечения. Злоумышленники выманили у людей более 200 тысяч гривен.