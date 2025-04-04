Выборы в Украине: когда они состоятся и кому они нужны

Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому выгоднее, чтобы они прошли как можно раньше, а кто ждет затяжной электоральный процесс – в нашем материале

Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому выгоднее, чтобы они прошли как можно раньше, а кто ждет затяжной электоральный процесс – в нашем материале

Фото: Радіо Свобода/Андрій Дубчак

Состоятся ли выборы вообще

Тема украинских выборов, которая поднималась перед завершением пятилетней каденции Владимира Зеленского и избранного в тот же год парламента, постепенно затихла, но после начала переговорного процесса, инициированного Дональдом Трампом, получила новый толчок. Причем с обеих сторон – и из Москвы, и из Вашингтона. Каждый из участников (псевдо)переговорного процесса по-своему интерпретировал эту тему, каждый – и Белый дом, и Кремль – имеет свой интерес в этом вопросе или, по крайней мере, имитирует его. Хотя выборы в Украине нужны. Но пройдут ли они?

Точнее, есть ли у них шансы пройти. И речь не только о формальной, законодательной, конституционной стороне этого процесса, но и о фактической. Во-первых, большое количество украинцев находится за границей. Достаточно большое, чтобы нельзя было это количество игнорировать. Конечно, голосование за границей – это не проблема, пример Молдовы демонстрирует реальность этого действия. Но Молдова это делала не в экстренном режиме, а планомерно. Организовать за несколько месяцев (а больше у Украины не будет) голосование миллиона или даже больше человек в чужих странах, миллиона, разбросанного по миру – мягко говоря, непросто. Впрочем, и вернуть этот миллион на Родину – по крайней мере тех, кто захочет вернуться – тоже сложное дело.

Во-вторых, мы все знаем, что такое перемирие с Россией. А выборы должны пройти во всех украинских общинах, которые будут на тот момент под контролем украинской власти. Даже максимально приближенных к линии фронта, то есть (на тот условный момент) линии разграничения. Подвергать и подвергаться опасности – на это пойдут далеко не все. Кроме того, у оппозиции будут основания обвинять власть в том, что в таких УИК по понятным причинам вполне вероятны будут фальсификации. И это тоже, как ни крути, проблема.

Словом, выборы в Украине даже после окончания войны, не говоря уже о приостановлении боевых действий – дело сложное. Но теоретически это может произойти. И здесь возникает следующий вопрос – когда именно эти выборы должны пройти? Через сколько месяцев после условного дня "Стоп"?

Выборы для власти и героев войны

Естественно, определенные формальные рамки законодательство в этом процессе обрисовывает. Но в этой статье мы отойдем от этих ограничений – тем более, ситуация, как ни крути, экстраординарна. Так что вполне возможно, что дата предстоящих выборов – еще не определена. И может быть динамичной. Рассмотрим три варианта проведения первых (условно) послевоенных выборов.

Самый первый – через три месяца после прекращения боевых действий. То есть максимально быстро. Для кого такие выборы являются преимуществом? Прежде всего это, конечно, власть. Так или иначе она будет педалировать тему условной победы в войне и свою исключительную в этом процессе роль. Конечно, победа без освобождения всех украинских территорий будет выглядеть несколько странно, но всегда можно переключить акценты – и, между прочим, это будет логично и даже правильно – на то, что главной победой Украины сохранение государственности. Скорее всего, уже окончательно – потому что если Россия, находясь в наиболее удобной для полномасштабного нападения ситуации, не смогла захватить даже записанные в ее Конституцию украинские регионы, то о какой аннексии всей территории страны или по крайней мере такой ее части, что позволило бы поставить в Киеве свою, марионеточную власть.

Фото: Радио Свобода/Андрей Дубчак

Но выборы в трехмесячный срок выгодны не только властям. Хотя бы потому, что не только она будет эксплуатировать тему успеха в войне. В феврале один из украинских ресурсов опубликовал заказанные им результаты опроса о предстоящих парламентских выборах. В списке возможных участников этого процесса появились такие названия, как "Партия Залужного", "Партия Буданова", "Партия Третья штурмовая", "Партия Азовсталь". Эти возможные политсилы имеют один главный козырь. Это успехи на войне. И чем дальше война будет удаляться со дня выборов – тем меньше шансы у таких проектов набрать максимальные проценты.

Выборы для оппозиции

Зато удаление выборов от даты войны, приглушение в обществе военной темы, переход к послевоенным проблемам страны – экономическим, политическим, социальным, демографическим – будет на руку действующим оппозиционным силам. Особенно "Европейская Солидарность", которая сможет эксплуатировать тему возможного или даже вероятного провала нынешней власти, параллельно с этим напоминая об успешном собственном периоде. Также смогут на таком контрасте напомнить о себе политики типа Владимира Гройсмана, который был премьер-министром Украины в 2016-19 годах, когда украинская экономика росла, минимальная зарплата увеличивалась и т.д.

И в этой ситуации есть и опасность для украинской оппозиции. Собственно, такая, как было в 2019 году – когда практически все существующие оппозиционные силы тогда построили свою электоральную деятельность на противодействии тогдашней власти, но в итоге многие оппозиционеры ("Самопомощь", партия Анатолия Гриценко) вообще не попали в новую Верховную Раду. Потому что электорат отшатнулся не только от раскритикованного Петра Порошенко, но и тех, кто его критиковал.

Выборы для популистов и России

Конечно, это произошло потому, что появилась якобы альтернатива в виде Владимира Зеленского. Но кто гарантирует, что на следующих выборах не появится такой же популист, Зеленский 2.0, который соберет все протестные голоса – протестные как против нынешней власти, так и против предыдущей власти. Гарантии, что Украина не станет жертвой новых популистских сил – нет. Более того, если избирательный процесс затянется, до 9 месяцев и далее, на фоне одновременного ухудшения экономической ситуации (что вполне реально) и фактической демографической катастрофы, которая будет связана с наплывом мигрантов, потому что кому-то банально придется работать в послевоенной Украине – это станет идеальной питательной средой для ультрапопулистов.

И – для России. Которая и после войны будет продолжать искать пути возвращения Украины под свой контроль. А неопулисты так или иначе захотят сыграть в ту роль, которой отличился в начале своей каденции нынешний "ястреб" Зеленский – роль переговорщика с Кремлем, роль миротворца, "посмотреть в глаза Путину" (или его преемнику), "договориться посередине" и т.д. Поэтому максимально затянутые во времени первые послевоенные выборы будут на руку стране-агрессору. По крайней мере, в Кремле могут так думать – потому что они и победу Зеленского считали своим успехом, а все обернулось совсем не так, как ожидалось.

А какая дата выборов станет победой для украинского общества – покажет только время. И здесь важно помнить главное. Власть выбирают не за что-то, а для чего-то. Не за победы в войне, не за помощь ВСУ или красивые слова, произнесенные с международных или внутриукраинских трибун. А для того чтобы наладить жизнь в стране в будущем. И от этого должен отталкиваться каждый украинец – независимо от того, когда пройдут эти выборы через 3, 6, 9 месяцев или полтора года после прекращения войны.