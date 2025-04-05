Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло, среди них 9 – дети
Число погибших в результате российского ракетного удара 4 апреля по Кривому Рогу возросло до 18
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews
"По результатам ракетной атаки. На 00:00, к сожалению, уже 18 погибших, из них 9 детей. Пострадавших – 56", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки было повреждено более 20 домов и 30 автомобилей.
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