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05 апреля 2025, 01:20

Повторная атака на Кривой Рог: известно о погибшей и раненых

05 апреля 2025, 01:20
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фото: ОВА
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В пятницу, 4 апреля, после 23:00 российские захватчики повторно атаковали Кривой Рог. На город запустили "Шахеды"

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

В результате атаки погибла одна бабушка – сгорела в частном доме, куда попал шахед.

Также известно о пяти раненых.

"Штаб помощи людям разворачиваем перед магазином у памятника технике Второй мировой войны, там, где он был позавчера после ракетной атаки. Местные поймут", – говорится в сообщении.

Вилкул отметил, что трамваи на "Дружбу" утром не будут ходить. Перебиты рельсы и контактная сеть.

В двух местах возникли пожары – их ликвидируют спасатели.

Также чиновник показал фото последствий дроновой атаки. В частности, пострадала детская площадка.

Напомним, количество погибших в результате российского ракетного удара 4 апреля по Кривому Рогу возросло до 18, из них 9 детей. Пострадали 56 человек.

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