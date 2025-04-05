фото: ОВА

В пятницу, 4 апреля, после 23:00 российские захватчики повторно атаковали Кривой Рог. На город запустили "Шахеды"

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

В результате атаки погибла одна бабушка – сгорела в частном доме, куда попал шахед.

Также известно о пяти раненых.

"Штаб помощи людям разворачиваем перед магазином у памятника технике Второй мировой войны, там, где он был позавчера после ракетной атаки. Местные поймут", – говорится в сообщении.

Вилкул отметил, что трамваи на "Дружбу" утром не будут ходить. Перебиты рельсы и контактная сеть.

В двух местах возникли пожары – их ликвидируют спасатели.

Также чиновник показал фото последствий дроновой атаки. В частности, пострадала детская площадка.

Напомним, количество погибших в результате российского ракетного удара 4 апреля по Кривому Рогу возросло до 18, из них 9 детей. Пострадали 56 человек.