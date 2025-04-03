Вместо Great Again – громко хлопнуть дверью, уйти обиженным из мировой торговли

Вместо Great Again – громко хлопнуть дверью, уйти обиженным из мировой торговли

фото: pixabay

Собственно, миру дешевле "выпилить" США, чем следовать тарифной войне.

Да, это не получится быстро.

Но вместо усиления США действия Трампа ускоряют падение экономики, отказ по миру от американского товарного рынка, инвестиций в фондовый и сбережений и расчетов в долларах.

Доверие придется строить заново уже другим. И не скоро.

Но найдутся ли "настоящие буйны" для контригры?

Договоренности Японии, РК и Китая могут послужить первым примером.