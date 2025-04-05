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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты занимались реализацией поддельных гаджетов марки Apple, выдавая их за оригинальные. Товары продавали через аккаунты в соцсетях Instagram и TikTok, канал в мессенджере Telegram, канал на видеохостинге YouTube, а также интернет-магазин.

Во время обысков правоохранители изъяли более 2000 контрафактных наушников, смарт-часов и деньги.

В результате незаконного использования всемирно известного бренда, участники преступной группы нанесли компании-правовладельцу ущерб более чем на 14 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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