В Киевской области обрушился жилой дом: есть пострадавшие

Под завалами оказались пожилой мужчина и 15-ти летний парень

Под завалами оказались пожилой мужчина и 15-ти летний парень

Фото: Depositphotos

В понедельник, 3 августа, в Трилесах Фастовского района произошел обвал в частном жилом доме.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области, передает RegioNews.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение одноэтажного жилого дома площадью 54 кв.м.

В ходе аварийно-спасательных работ спасли из-под завалов мужчину пожилого возраста и парня 2005 года рождения, которого направили в центральную районную больницу.

О причинах обвала пока ничего неизвестно.

Напомним, во Львове на химическом заводе произошел взрыв.