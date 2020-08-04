В Киевской области обрушился жилой дом: есть пострадавшие
Под завалами оказались пожилой мужчина и 15-ти летний парень
Под завалами оказались пожилой мужчина и 15-ти летний парень
В понедельник, 3 августа, в Трилесах Фастовского района произошел обвал в частном жилом доме.
Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области, передает RegioNews.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение одноэтажного жилого дома площадью 54 кв.м.
В ходе аварийно-спасательных работ спасли из-под завалов мужчину пожилого возраста и парня 2005 года рождения, которого направили в центральную районную больницу.
О причинах обвала пока ничего неизвестно.
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