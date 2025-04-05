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05 апреля 2025, 03:00

Мэр прислал интимное видео чиновницы: чем обернулась история

05 апреля 2025, 03:00
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Иллюстративное фото
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Мэр города случайно отправил непристойное видео должностной лица. Для него это обернулось серьезными проблемами

Об этом сообщает Daily Star, передает RegioNews.

Необычная ситуация произошла в городе Майнот (США). 60-летний мэр прислал видео, на котором он мастурбирует, женщине-чиновнике через несколько минут после их телефонного разговора, в котором они обсуждали самоубийство офицера полиции. По его словам, он хотел отправить видео своей девушке, но ошибся в контакте.

Он сразу связался с чиновницей и попросил ее удалить видео, если она его не видела. Женщина заявила, что она была в слишком сильном стрессе, когда узнала, что на видео, и потому попросила своего коллегу удалить ролик. Но тот случайно нажал кнопку "воспроизвести".

В результате чиновница все же против воли увидела интимное видео мэра. Тогда она подала официальное заявление о домогательствах и попросила рассмотреть возможность мэра об отставке.

Мэр города действительно подал в отставку. Он извинился в своем заявлении и заявил, что он подвел многих людей своей общины.

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