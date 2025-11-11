Журналісти "Схем" розкрили особи фігурантів гучної справи "Мідас" - фото

Журналісти проєкту "Схеми" ідентифікували осіб, яким Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозри у справі "Мідас" — масштабному розслідуванні про корупцію в "Енергоатомі"

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

За даними розслідувачів, серед ключових фігурантів — співзасновник "Кварталу-95" Тимур Міндіч, який у матеріалах НАБУ фігурує під позивним "Карлсон". Також підозри отримали ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет") та керівник департаменту фізичного захисту і безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор").

Окрім них, у справі проходять ще четверо учасників так званого "бек-офісу з легалізації коштів":

— Олександр Цукерман ("Шугармен"),

— Ігор Фурсенко ("Рьошик"),

— Леся Устименко,

— Людмила Зоріна.

Як повідомлялось, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.