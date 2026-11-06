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06 листопада 2026, 22:20

У Кривому Розі затримали двох чоловіків за підпал телекомунікаційного обладнання

06 листопада 2026, 22:20
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кривому Розі правоохоронці затримали двох 31-річних чоловіків, яких підозрюють в умисному підпалі електронної комунікаційної мережі. Унаслідок пожежі було пошкоджено телекомунікаційне обладнання операторів, а збитки становлять близько 70 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 1 листопада. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти згорілих матеріалів, які направили на експертне дослідження.

Оперативники Криворізького районного управління поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили ймовірних причетних до підпалу. Двох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними правоохоронців, фігуранти заздалегідь підготували знаряддя злочину — пляшки з паливно-мастильною речовиною та запальнички. Під час слідчих дій також з'ясували, що чоловіки отримали через месенджер пропозицію здійснити підпал за грошову винагороду.

Затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.

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