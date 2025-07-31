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31 липня 2025, 12:33

319 голосів "за”: законопроєкт Зеленського включили до порядку денного - тепер справа за рішенням

31 липня 2025, 12:33
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У четвер, 31 липня, Верховна Рада України розпочала пленарне засідання із розгляду президентського законопроєкту щодо повернення незалежності НАБУ та САП

Про це стало відомо під час прямої трансляції "Телеканалу Рада", передає RegioNews.

За включення цього проєкту до порядку денного проголосували 319 народних депутатів. Документ має на меті скасувати обмеження, запроваджені раніше ухваленим законом №12414, що викликали широку критику серед громадськості та міжнародних партнерів.

Цього дня засідання парламенту вперше за тривалий час транслюється у відкритому доступі на YouTube-каналі Верховної Ради. Зустріч почалася з виконання Державного гімну. Один із ініціаторів змін, народний депутат Ярослав Юрчишин, зазначив, що з головою парламенту Русланом Стефанчуком вже досягнуто домовленостей щодо пошуку рішень для відновлення повноцінних відкритих трансляцій усіх засідань.

Паралельно з розглядом законопроєкту в Маріїнському парку в Києві відбувається мирна акція з вимогою його ухвалення. Активісти, які напередодні вже протестували біля театру Франка, також закликають призначити керівника Бюро економічної безпеки. Протестні виступи розпочалися після того, як 22 липня парламент ухвалив законопроєкт №12414, а президент Володимир Зеленський його підписав того ж дня. Документ обмежував незалежність антикорупційних органів, що стало підставою для масових протестів в Україні та за кордоном.

Перший законопроєкт в порядку денному на розгляді це повернення незалежності НАБУ та САП

У відповідь на суспільний резонанс 24 липня Зеленський подав новий законопроєкт до Верховної Ради, який, за його словами, має відновити довіру до антикорупційної системи. Очікується, що парламент розгляне документ упродовж дня, а згодом також обговорить проєкт щодо збільшення видатків на сектор оборони.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП. 22 липня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12414. Документ, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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