Фото: ВРУ

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує ухвалити президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП одразу за основу і в цілому. Рішення було одностайним.

Голосування народних депутатів Верховної Ради відбудеться вже завтра, 31 липня. За словами Гончаренка, якщо президентський законопроєкт не набере достатню кількість голосів, на голосування мають ставити альтернативні.

Нагадаємо, українці в багатьох містах виходили на мітинги проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що влада бачить реакцію суспільства. Він також зазначив, що буде подано новий законопроєкт.

Уже згодом президент України подав новий законопроєкт. Він зазначив, що це гарантії незалежності антикорупційних органів, а також реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

При цьому видання Financial Times писало, що частина депутатів "Слуги народу" не буде голосувати за закон президента Зеленського, бо вони бояться переслідувань з боку антикорупційних органів. Проте за словами речниці Юлії Палійчук, фракція "Слуга народу" підтримає законопроєкт про повернення незалежності САП та НАБУ. Вона зазначила, що навіть не розуміє, звідки ЗМІ взяли таку інформацію, яка не відповідає дійсності.