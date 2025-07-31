Народний депутат Костюк залишає "Слугу народу" через тиск під час голосування

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Про це інформує RegioNews.

Причиною такого кроку він назвав тиск і погрози під час попереднього голосування за законопроєкт, що, за словами Костюка, "руйнував незалежність НАБУ та САП".

"Нас змушували голосувати, лякали, казали: "буде як з Шабуніним"", — пояснив депутат.

Як відомо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Після хвилі суспільного обурення низка народних депутатів публічно визнали, що помилково підтримали законопроєкт №12414.

Нагадаємо, вперше за довгий час Верховна Рада транслює засідання наживо на YouTube-каналі парламенту. Почалося все з виконання Гімну України. Сьогодні народні депутати мають розглянути законопроєкт щодо повернення незалежності антикорупційним органам — НАБУ та САП.