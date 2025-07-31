Народний депутат Костюк залишає "Слугу народу" через тиск під час голосування
Народний депутат Дмитро Костюк заявив про свій вихід із парламентської фракції "Слуга народу"
Про це інформує RegioNews.
Причиною такого кроку він назвав тиск і погрози під час попереднього голосування за законопроєкт, що, за словами Костюка, "руйнував незалежність НАБУ та САП".
"Нас змушували голосувати, лякали, казали: "буде як з Шабуніним"", — пояснив депутат.
Як відомо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.
Після хвилі суспільного обурення низка народних депутатів публічно визнали, що помилково підтримали законопроєкт №12414.
Нагадаємо, вперше за довгий час Верховна Рада транслює засідання наживо на YouTube-каналі парламенту. Почалося все з виконання Гімну України. Сьогодні народні депутати мають розглянути законопроєкт щодо повернення незалежності антикорупційним органам — НАБУ та САП.