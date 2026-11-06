На Рівненщині судитимуть 21-річного чоловіка за побиття пенсіонера

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У Рівненській області судитимуть 21-річного жителя села Могиляни, якого обвинувачують у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень 63-річному чоловікові. Під час конфлікту він завдав пенсіонеру щонайменше сім ударів ногами в груди

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Подія сталася 12 вересня близько 17:00 у селі Хорів Острозької громади. За даними слідства, молодик перебував у знайомих, коли до господарів прийшов 63-річний односелець із проханням про допомогу. Це розлютило 21-річного чоловіка, і він накинувся на гостя.

Після побиття потерпілий самостійно викликав поліцію та медиків. Лікарі діагностували в нього забій грудної клітки, множинні переломи ребер з обох боків і травматичний двобічний гемопневмоторакс. Ці ушкодження експерти віднесли до категорії тяжких.

21-річному чоловікові повідомили про підозру. За інформацією правоохоронців, він зізнається у скоєному. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.