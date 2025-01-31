Безрукова — відсторонена керівниця АОЗ, а Жумаділов отримав статус т.в.о директора, — Мін'юст

фото: minjust.gov.ua

Марина Безрукова залишається чинною директоркою Агенції оборонних закупівель, але зі статусом "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування". Арсен Жумаділов отримав статус "тимчасово виконуючого обов'язки директора АОЗ"

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає RegioNews.

Вчора, 30 січня, до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міністерства оборони України щодо оскарження рішення приватного нотаріуса Іващенко Н. В. про внесення змін до відомостей про керівника ДП "Агенція оборонних закупівель".

Сьогодні, 31 січня, Колегія вирішила скасувати попередні зміни щодо статусу керівника АОЗ.

"Скасовано реєстраційну дію від 29.01.2025, яка змінювала керівника підприємства", – йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду скарги Міноборони, Мін'юст вирішив виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого:

Марина Безрукова має статус керівника АОЗ з обмеженням: "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування";

Арсен Жумаділов отримав статус "тимчасово виконуючого обов'язки директора АОЗ на час службового розслідування".

Також Міністерство юстиції тимчасово заблокувало доступ приватному нотаріусу Іващенко Н. В., який вніс попередні зміни до Єдиного державного реєстру.

Нагадаємо, керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова на тлі конфлікту відомства з Міноборони звернулася з відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського.

Подробиці скандалу навколо Агенції оборонних закупівель

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Жумаділова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжить.

Наступного дня, 25 січня, у Агентстві оборонних закупівель заявили про тиск на їхню наглядову раду. Там нагадали, що 23 січня уклали додаткову угоду про продовження дії контракту з чинною директоркою і це рішення було ухвалене одноголосно. Тому, як заявили у відомстві, АОЗ продовжить працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада.

В Агенції також наголосили, що подібні дії Міноборони є "безпрецедентним порушенням всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами".

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ, при цьому залишившись на своїй нинішній посаді. Зі свого боку Безрукова звинуватила міністра у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади. А низка українських активістів і політиків закликали самого Умєрова подати у відставку, зокрема "Центр протидії корупції", народна депутатка Мар’яна Безугла, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони на фоні скандалу між Умєровим й керівництвом АОЗ виступила з заявою, що об'єднання двох підприємств Міністерства оборони – Агенції оборонних закупівель, яка займається закупівлею зброї для ЗСУ, та Державного оператора тилу, який забезпечує тилові потреби війська – є неприйнятним і фактично шкодить обороноздатності України.

Посли країн Великої сімки (G7) закликали Україну якнайшвидше вирішити конфліктну ситуацію, яка виникла між міністром оборони Рустемом Умєровим та Агенцією оборонних закупівель (АОЗ).