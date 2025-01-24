Новим директором Агенції оборонних закупівель стане очільник ДОТ Арсен Жумаділов
Сьогодні стало відомо, що новим директором Агенції оборонних закупівель стане очільник Державного оператора тилу, що забезпечує потреби ЗСУ, Арсен Жумаділов
Посадовець підтвердив відповідну інформацію на своїй сторінці в Facebook.
Він також залишиться керівником Державного оператора тилу.
"Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська — моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання", — наголосив Арсен Жумаділов.
Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 24 січня, оголосив про звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також він анонсував зміни в системі закупівель озброєння через повний провал роботи Агенції оборонних закупівель. Міністерство оборони не продовжить контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою.