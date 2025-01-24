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24 січня 2025, 20:20

Новим директором Агенції оборонних закупівель стане очільник ДОТ Арсен Жумаділов

24 січня 2025, 20:20
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фото: facebook.com/arsen.zhumadilov
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Сьогодні стало відомо, що новим директором Агенції оборонних закупівель стане очільник Державного оператора тилу, що забезпечує потреби ЗСУ, Арсен Жумаділов

Посадовець підтвердив відповідну інформацію на своїй сторінці в Facebook.

Він також залишиться керівником Державного оператора тилу.

"Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська — моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання", — наголосив Арсен Жумаділов.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 24 січня, оголосив про звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також він анонсував зміни в системі закупівель озброєння через повний провал роботи Агенції оборонних закупівель. Міністерство оборони не продовжить контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

війна призначення АОЗ Арсен Жумаділов Агенція оборонних закупівель DOT
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