Новим директором Агенції оборонних закупівель стане очільник ДОТ Арсен Жумаділов

фото: facebook.com/arsen.zhumadilov

Посадовець підтвердив відповідну інформацію на своїй сторінці в Facebook.

Він також залишиться керівником Державного оператора тилу.

"Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська — моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання", — наголосив Арсен Жумаділов.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 24 січня, оголосив про звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також він анонсував зміни в системі закупівель озброєння через повний провал роботи Агенції оборонних закупівель. Міністерство оборони не продовжить контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою.