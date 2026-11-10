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10 листопада 2026, 16:08

У центрі Львова сталася пожежа в житловому будинку

10 листопада 2026, 16:08
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Фото: ДСНС
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У Львові під час пожежі в триповерховому житловому будинку рятувальники евакуювали вісьмох людей, зокрема дитину. Через сильне задимлення мешканці не могли самостійно залишити будівлю

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Пожежа сталася 10 листопада на вулиці Гавришкевича. Повідомлення про займання в під’їзді триповерхового будинку надійшло до Служби порятунку об 11:42.

На момент прибуття рятувальників увесь під’їзд був заповнений димом. Мешканці не могли самостійно вийти з будинку.

За допомогою спеціальних рятувальних пристроїв вогнеборці вивели на свіже повітря вісьмох людей, серед яких одна дитина. Крім того, рятувальники винесли з будинку домашніх улюбленців.

Пожежу локалізували о 12:11, а повністю ліквідували о 12:40.

До гасіння залучили вісьмох рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Крім того, через ворожі обстріли масштабні знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській області.

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