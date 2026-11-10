У центрі Львова сталася пожежа в житловому будинку
У Львові під час пожежі в триповерховому житловому будинку рятувальники евакуювали вісьмох людей, зокрема дитину. Через сильне задимлення мешканці не могли самостійно залишити будівлю
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
Пожежа сталася 10 листопада на вулиці Гавришкевича. Повідомлення про займання в під’їзді триповерхового будинку надійшло до Служби порятунку об 11:42.
На момент прибуття рятувальників увесь під’їзд був заповнений димом. Мешканці не могли самостійно вийти з будинку.
За допомогою спеціальних рятувальних пристроїв вогнеборці вивели на свіже повітря вісьмох людей, серед яких одна дитина. Крім того, рятувальники винесли з будинку домашніх улюбленців.
Пожежу локалізували о 12:11, а повністю ліквідували о 12:40.
До гасіння залучили вісьмох рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Крім того, через ворожі обстріли масштабні знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській області.