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29 січня 2025, 13:20

НАТО підтримало заяву послів G7 щодо атаки Умєрова на АОЗ, – ЦПК

29 січня 2025, 13:20
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фото: nato.int
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НАТО підтримало позицію послів країн Великої сімки (G7) щодо атаки керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умєрова на Агенцію оборонних закупівель (АОЗ). Україні треба  оперативно вирішити конфлікт, який виник навколо АОЗ

Так відповідну заяву NATO in Ukraine в соціальній мережі "Х" прокоментував керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає RegioNews.

"Наведена нижче заява повністю відображає позицію НАТО", – наголошується в повідомленні NATO in Ukraine.

У самій заяві послів G7 йдеться про те, що "дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів".

Як відомо, рекомендації НАТО щодо АОЗ були прийняті на саміті НАТО минулого літа.

"Тієї наглядової ради АОЗ, яку Умєров/Єрмак знищили після першого ж голосування, яке їм не сподобалося. Чим показово плюнули і на НАТО, і на G7, від грошей і зброї яких залежить наше виживання. Цією атакою на ключову антикорупційну реформу в оборонці Єрмак і Умєров нанесли Україні просто колосальної шкоди", – додав Віталій Шабунін.

Нагадаємо, напередодні посли країн Великої сімки (G7) закликали Україну якнайшвидше вирішити конфліктну ситуацію, яка виникла між міністром оборони Рустемом Умєровим та Агенцією оборонних закупівель (АОЗ).

Подробиці скандалу навколо Агенції оборонних закупівель

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Жумаділова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжить. Це рішення Умєров мотивував провалом закупівлі боєприпасів та "зливами" контрактів.

Наступного дня, 25 січня, у Агентстві оборонних закупівель заявили про тиск на їхню наглядову раду. Там нагадали, що 23 січня уклали додаткову угоду про продовження дії контракту з чинною директоркою і це рішення було ухвалене одноголосно. Тому, як заявили у відомстві, АОЗ продовжить працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада.

"У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим", - наголошується у повідомленні.

В Агенції також наголосили, що подібні дії Міноборони є "безпрецедентним порушенням всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами".

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ, при цьому залишившись на своїй нинішній посаді. Зі свого боку Безрукова звинуватила міністра у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади. А низка українських активістів і політиків закликали самого Умєрова подати у відставку, зокрема "Центр протидії корупції", народна депутатка Мар’яна Безугла, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони на фоні скандалу між Умєровим й керівництвом АОЗ виступила з заявою, що об'єднання двох підприємств Міністерства оборони – Агенції оборонних закупівель, яка займається закупівлею зброї для ЗСУ, та Державного оператора тилу, який забезпечує тилові потреби війська – є неприйнятним і фактично шкодить обороноздатності України.

Андрій Єрмак заява НАТО закупівля скандал Віталій Шабунін Умєров Рустем G7 АОЗ Агенція оборонних закупівель
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