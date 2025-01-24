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24 січня 2025, 19:20

Умєров анонсував звільнення свого заступника та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель

24 січня 2025, 19:20
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фото: facebook.com/rustemumerov.ua
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Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 24 січня, оголосив про звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також він анонсував зміни в системі закупівель озброєння через повний провал роботи Агенції оборонних закупівель

Про це очільник Міноборони повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Він заявив, що закупівлі зброї під час війни були ускладнені політичними іграми, "зливами" контрактів і піаром бездіяльності.

"Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворилися на "Амазон", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули", — констатував міністр.

Через повністю провалену роботу Рустем Умєров вирішив "відсторонити всіх причетних":

  • по-перше, Кабмін має звільнити його заступника — Дмитра Кліменкова;
  • по-друге, Міністерство оборони не продовжить контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Крім того, Рустем Умєров анонсував призначення Арсена Жумаділова новим директором Агентства оборонних закупівель. Відповідно вже найближчим часом відбудеться перезапуск Наглядової ради.

"Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат — незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах", — резюмував очільник Міноборони.

Нагадаємо, на початку січня міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

Раніше повідомлялося, що в Україні спалахнув скандал з бракованими мінами: завод, з яким держава уклала контракти на постачання 500 тисяч 120-міліметрових мін для ЗСУ, затримує поставки. При цьому вже висуває пропозиції щодо контрактів на 2025 рік.

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