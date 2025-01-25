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25 січня 2025, 20:36

Громадська антикорупційна рада розкритикувала Умєрова за ідею об'єднати АОЗ і ДОТ

25 січня 2025, 20:36
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Рустем Умєров
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Об'єднання двох підприємств Міністерства оборони – Агенції оборонних закупівель, яка займається закупівлею зброї для ЗСУ, та Державного оператора тилу, який забезпечує тилові потреби війська – є неприйнятним і фактично шкодить обороноздатності України

Таку заяву зробила Громадська антикорупційна рада при Мінобороні на фоні скандалу, який виник між очільником відомства Рустемом Умєровим й керівництвом АОЗ.

"Ми вважаємо, що ідея про фактичне об’єднання двох агенцій з різним функціоналом під одним керівником є беззаперечно шкідливою для обох агенцій і для системи закупівель в цілому в поточному історичному моменті", – сказано на фейсбук-сторінці Громради.

Сам скандал між МОУ й АОЗ вийшов у публічну площину напередодні, 24 січня, коли Рустем Умєров заявив, що Міноборони не продовжить контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою, мовляв, через провал закупівлі боєприпасів, "зливи" контрактів й інформації журналістам та невиконання КРІ.

Хоча того ж дня Наглядова рада агенції зі свого боку продовжила їй контракт іще на рік. У Громадраді при МОУ запевнили, що рішення про обрання керівника агенції, продовження чи не продовження контракту з керівником, є беззаперечною прерогативою саме Наглядової ради, а не оборонного відомства.

Після оголошення Умєрова про звільнення Безрукової очолити АОЗ погодився керівник ДОТ Арсен Жумаділов, при цьому залишившись на своїй нинішній посаді. Зі свого боку Безрукова звинуватила міністра у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади. А низка українських активістів і політиків закликали самого Умєрова подати у відставку, зокрема "Центр протидії корупції", народна депутатка Мар’яна Безугла, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Умєров Рустем АОЗ ДОТ Марина Безрукова Міноборони Анастасія Радіна скандал відставка
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