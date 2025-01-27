Жумаділов розпочав роботу на посаді очільника Агенції оборонних закупівель

фото: facebook.com/arsen.zhumadilov

У понеділок, 27 січня, Арсен Жумаділов розпочав роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Посадовець окреслив основні напрямки своєї діяльності

Про це очільник Агенції, призначений на посаду на тлі скандалу в АОЗ, повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, сьогодні він уже познайомився з керівним складом АОЗ. Водночас він залишається керівником Державного оператора тилу.

"Приступив до тимчасового виконання обов'язків генерального директора Агентства оборонних закупівель. Мова не про амбіції - у ЗСУ немає часу на очікування, коли інституції не працюють належно. Прикро, що такий вибір в принципі виник, але між формою та змістом за даних обставин я обираю зміст. Попереду багато роботи", — йдеться у повідомленні.

Серед завдань він виділив:

спрощення процесів, зокрема, за рахунок прибирання зайвих погоджень та затверджень з боку МОУ та ГШ;

поглиблення співпраці із зовнішніми ринками;

синхронізація всіх структурних підрозділів навколо спільних цілей;

цифровізація основних процесів;

впровадження гнучких інструментів управління контрактами, які дозволять швидко реагувати на неналежне виконання зобов'язань постачальниками.

"Перелік далеко не вичерпний. Основна мета - повне та своєчасне забезпечення потреб ЗСУ.

При цьому я залишаюся на посаді генерального директора ДОТ. Протягом року ми вибудовували процеси так, щоб інституція була стійкою та ефективно виконувала свою місію. Всі процеси налаштовані, відповідальні посадові особи — професійні фахівці, команда працює згідно з ухваленими цільовими показниками", — запевнив Арсен Жумаділов.

Нагадаємо, вчора, 26 січня, керівника держпідприємства "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова призначили директором АОЗ замість Марини Безрукової.

Подробиці скандалу навколо Агенції оборонних закупівель

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Жумаділова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжить. Це рішення Умєров мотивував провалом закупівлі боєприпасів та "зливами" контрактів.

Наступного дня, 25 січня, у Агентстві оборонних закупівель заявили про тиск на їхню наглядову раду. Там нагадали, що 23 січня уклали додаткову угоду про продовження дії контракту з чинною директоркою і це рішення було ухвалене одноголосно. Тому, як заявили у відомстві, АОЗ продовжить працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада.

"У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим”", - наголошується у повідомленні.

В Агенції також наголосили, що подібні дії Міноборони є "безпрецедентним порушенням всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами".

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ, при цьому залишившись на своїй нинішній посаді. Зі свого боку Безрукова звинуватила міністра у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади. А низка українських активістів і політиків закликали самого Умєрова подати у відставку, зокрема "Центр протидії корупції", народна депутатка Мар’яна Безугла, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони на фоні скандалу між Умєровим й керівництвом АОЗ виступила з заявою, що об'єднання двох підприємств Міністерства оборони – Агенції оборонних закупівель, яка займається закупівлею зброї для ЗСУ, та Державного оператора тилу, який забезпечує тилові потреби війська – є неприйнятним і фактично шкодить обороноздатності України.