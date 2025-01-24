Питання національної безпеки: Безугла вимагає звільнити Умєрова

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Відповідну заяву вона оприлюднила в Telegram-каналі.



"Відставка міністра оборони є нагальним та невідкладним питанням національної безпеки", — наголосила Мар’яна Безугла.



Нагадаємо, 26 листопада 2024 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони України.

Як відомо, у листопаді минулого року Міністерство оборони відкликало вітчизняні снаряди для мінометів калібру 120 мм. До того військові скаржилися, що ці снаряди не вибухають і не долітають до цілі.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що не має наміру звільняти міністра оборони Рустема Умєрова.