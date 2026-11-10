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10 листопада 2026, 15:45

Автомобіль вилетів на пішохідний перехід у Харкові: є травмовані

10 листопада 2026, 15:45
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє людей, серед них двоє пішоходів. Аварія сталася ввечері 9 листопада на перехресті вулиць Біблика та Северина Потоцького

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, близько 19:50 29-річна водійка автомобіля Skoda Fabia не надала переваги в русі та зіткнулася з автомобілем Dacia Logan, за кермом якого перебував 38-річний чоловік.

Від удару Skoda відкинуло на нерегульований пішохідний перехід, де перебували люди.

Унаслідок аварії травмувалися двоє пішоходів — 33-річний чоловік і 52-річна жінка.

Також постраждала водійка Skoda. Усіх трьох потерпілих госпіталізували.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.

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