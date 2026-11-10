Автомобіль вилетів на пішохідний перехід у Харкові: є травмовані
У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє людей, серед них двоє пішоходів. Аварія сталася ввечері 9 листопада на перехресті вулиць Біблика та Северина Потоцького
Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.
За попередніми даними, близько 19:50 29-річна водійка автомобіля Skoda Fabia не надала переваги в русі та зіткнулася з автомобілем Dacia Logan, за кермом якого перебував 38-річний чоловік.
Від удару Skoda відкинуло на нерегульований пішохідний перехід, де перебували люди.
Унаслідок аварії травмувалися двоє пішоходів — 33-річний чоловік і 52-річна жінка.
Також постраждала водійка Skoda. Усіх трьох потерпілих госпіталізували.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, ввечері 2 листопада на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.