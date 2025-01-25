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25 січня 2025, 13:45

ЦПК звинуватив Умєрова у вчиненні злочину та подав заяву до НАБУ: що відомо

25 січня 2025, 13:45
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фото: t.me/fuckcorruption
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Центр протидії корупції (ЦПК) подав заяву до НАБУ про вчинення злочину міністром оборони Рустемом Умєровим. Йдеться про зловживання владою або службовим становищем

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", передає RegioNews.

Зазначається, що міністр оборони Рустем Умєров відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували (Тараса Чмута і Юрія Джигиря).

"Статутом АОЗ передбачено створення Наглядової ради, тобто в Міноборони, як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ.

Відповідно до Закону "Про управління об’єктами державної власності", така виключна компетенція належить Наглядовій раді. Крім того, стаття 6 Закону, що визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, у тому числі й Міноборони, не надає вказаному міністерству прав на узурпацію виключних повноважень Наглядової ради.

Таким чином, рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийняте зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересів Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності", — йдеться в заяві ЦПК.

Відповідно громадська організація подала до НАБУ заяву про вчинення Рустемом Умєровим злочину за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Повний текст заяви ЦПК доступний за цим посиланням.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони не продовжить контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою з якою того ж дня Наглядова рада вже продовжила контракт ще на рік.

Як відомо АОЗ погодився очолити керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

Також повідомлялося, що директорка АОЗ Марина Безрукова звинуватила Рустема Умєрова у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади.

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