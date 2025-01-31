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31 января 2025, 12:40

Безрукова — отстраненная руководительница АОЗ, а Жумадилов получил статус в.и.о. директора, — Минюст

31 января 2025, 12:40
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фото: minjust.gov.ua
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Марина Безрукова остается действующим директором Агентства оборонных закупок, но со статусом "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования". Арсен Жумадилов получил статус "временно исполняющего обязанности директора АОЗ"

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает RegioNews.

Вчера, 30 января, в Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации поступила жалоба Министерства обороны Украины об обжаловании решения частного нотариуса Иващенко Н. В. о внесении изменений в сведения о руководителе ГП "Агентство оборонных закупок".

Сегодня, 31 января, Коллегия решила отменить предварительные изменения по статусу руководителя АОЗ.

"Отменено регистрационное действие от 29.01.2025, которое меняло руководителя предприятия", – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения жалобы Минобороны, Минюст решил исправить техническую ошибку в Едином государственном реестре, в результате чего:

  • Марина Безрукова имеет статус руководителя АОЗ с ограничением: "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования";
  • Арсен Жумадилов получил статус "временно исполняющего обязанности директора АОЗ на время служебного расследования".

Также Министерство юстиции временно заблокировало доступ частному нотариусу Иващенко Н. В., который внес предварительные изменения в Единый государственный реестр.

Напомним, руководительница Агентства оборонных закупок Марина Безрукова на фоне конфликта ведомства из Минобороны обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Подробности скандала вокруг Агентства оборонных закупок

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Жумадилова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлит.

На следующий день, 25 января, в Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на их наблюдательный совет. Там напомнили, что 23 января было заключено дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором и это решение было принято единогласно. Поэтому, как заявили в ведомстве, АОЗ продолжит работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет.

В Агентстве также подчеркнули, что подобные действия Минобороны являются "беспрецедентным нарушением всех предварительных договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами".

Руководитель ДОТ Арсен Жумадилов согласился возглавить АОЗ, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова обвинила министра в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку, в частности "Центр противодействия коррупции", народный депутат Марьяна Безуглая, глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны на фоне скандала между Умеровым и руководством АОЗ выступил с заявлением, что объединение двух предприятий Министерства обороны – Агентства оборонных закупок, которое занимается закупкой оружия для ВСУ, и Государственного оператора тыла, обеспечивающего тыловые нужды войска – является неприемлемым и фактически вредит обороноспособности Украины.

Послы стран Большой семерки (G7) призвали Украину как можно быстрее разрешить конфликтную ситуацию, возникшую между министром обороны Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок (АОЗ).

Минюст Минобороны скандал Умеров Рустем АОЗ Арсен Жумадилов Агентство оборонных закупок Марина Безрукова
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