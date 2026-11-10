На Сумщині російський дрон влучив у вантажівку
Вдень 10 листопада росіяни атакували Сумську область. Ворожий безпілотник атакував автомобіль
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У місті Шостка російський дрон атакував вантажівку з напівпричепом. Внаслідок атаки водій дістав травми. Рятувальники оперативно загасили автомобіль, який загорівся.
Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа.
Росіяни атакували Запоріжжя: поранена жінкаВсі новини »
10 листопада 2026, 12:56Росіяни скинули три авіабомби на центр Слов'янська: масштабні руйнування
10 листопада 2026, 12:13На Рівненщині під час пожежі в літній кухні загинула жінка
10 листопада 2026, 11:49
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Буковині чоловік убив знайому через борг, спалив її тіло та скинув рештки у Прут
10 листопада 2026, 17:15На Чернігівщині чоловік через відключення світла погрожував застрелити енергетика
10 листопада 2026, 17:10У Києві на Кільцевій дорозі п'яний водій Volkswagen в'їхав у відбійник
10 листопада 2026, 16:55Росіяни вдарили по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі
10 листопада 2026, 16:46У центрі Львова сталася пожежа в житловому будинку
10 листопада 2026, 16:08На Прикарпатті син до смерті побив 75-річну матір: чоловіка взяли під варту
10 листопада 2026, 15:57Автомобіль вилетів на пішохідний перехід у Харкові: є травмовані
10 листопада 2026, 15:45На Харківщині чоловік заперечував окупацію та закликав співпрацювати з росіянами
10 листопада 2026, 15:19На Полтавщині зіткнулись вантажівки: водій не вижив
10 листопада 2026, 15:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »