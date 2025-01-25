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25 січня 2025, 18:20

Голова комітету ВР Радіна: Умєров має подати заяву про відставку

25 січня 2025, 18:20
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колаж: RegioNews
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Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що міністр оборони України Рустем Умєров має піти у відставку через скандал зі "звільненням" директорки Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марини Безрукової

Про це народна депутатка Анастасія Радіна повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Вона наголосила, що Міністерством оборони країни у війні має керувати людина, для якої законність, прозорість і підзвітність – це не пустий звук.

Нардепка нагадала, що 17 грудня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров утворив незалежну Наглядову раду АОЗ.

За місяць існування ця рада встигла ухвалити лише рішення щодо продовження контракту з чинною керівницею Безруковою. Проте це рішення виявилось настільки незалежним, що обурило Умєрова – він вирішив звільнити директорку.

"Вважаю, що такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси. Не має значення, хто опиниться в "новій наглядовій раді", не має значення, хто надалі керуватиме агенціями - міністр чітко показав, що цим людям можна розчерком ручки в будь-який момент вказати на двері.

Міністр, який порушує закон; який своїми рішеннями продовжує невиконані збройні контракти; у міністерстві якого станом на листопад 2024 року внутрішній департамент ДВТП, який паралельно із АОЗ веде збройні контракти, не забезпечив виконання більш ніж половини договорів (укладених ще у 2022-2023!); який не може спростити бюрократію погодження контрактів і руйнує довіру воюючої країни до міністерства оборони - також має подати заяву про відставку", – наголосила Анастасія Радіна.

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла також вимагає звільнити Рустема Умєрова з посади міністра оборони України. За її словами, відставка Умєрова є нагальним та невідкладним питанням національної безпеки.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони не продовжить контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою з якою того ж дня Наглядова рада вже продовжила контракт ще на рік.

Як відомо АОЗ погодився очолити керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

Також повідомлялося, що директорка АОЗ Марина Безрукова звинуватила Рустема Умєрова у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади.

Згодом громадська організація "Центр протидії корупції" подала заяву до НАБУ про вчинення злочину міністром оборони Рустемом Умєровим. Йдеться про зловживання владою або службовим становищем.

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