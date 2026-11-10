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10 листопада 2026, 15:19

На Харківщині чоловік заперечував окупацію та закликав співпрацювати з росіянами

10 листопада 2026, 15:19
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині правоохоронці заочно повідомили про підозру 44-річному чоловікові у колабораційній діяльності. За даними слідства, під час окупації села Петропавлівка Куп’янського району він публічно заперечував окупацію частини території України

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними досудового розслідування, на початку червня 2022 року чоловік у присутності інших людей висловлювався на підтримку окупаційної влади. Зокрема, заявляв, що територія нібито вже перебуває під контролем Росії, та закликав до співпраці з представниками окупаційної адміністрації.

Дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури заочно повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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