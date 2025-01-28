Посли G7 зробили заяву про конфлікт Умєрова з Агенцією оборонних закупівель
Посли країн Великої сімки (G7) закликали Україну якнайшвидше вирішити конфліктну ситуацію, яка виникла між міністром оборони Рустемом Умєровим та Агенцією оборонних закупівель (АОЗ)
Відповідну заяву G7 оприлюднили в соціальній мережі "Х".
Дипломати рекомендують "оперативно врегулювати ситуацію в АОЗ, аби зосередитися на продовженні оборонних закупівель".
"Відповідність принципам належного врядування та рекомендаціям НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", — наголошується в заяві G7.
G7Ambs recommend that the situation in the DPA be resolved expeditiously and focus on keeping defense procurement going. Consistency with good governance principles and NATO recommendations is important to maintain the trust of the public and international partners.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 27, 2025
Нагадаємо, у понеділок, 27 січня, Арсен Жумаділов розпочав роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Посадовець окреслив основні напрямки своєї діяльності.