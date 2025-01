Посли G7 зробили заяву про конфлікт Умєрова з Агенцією оборонних закупівель

Відповідну заяву G7 оприлюднили в соціальній мережі "Х".

Дипломати рекомендують "оперативно врегулювати ситуацію в АОЗ, аби зосередитися на продовженні оборонних закупівель".

"Відповідність принципам належного врядування та рекомендаціям НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", — наголошується в заяві G7.

