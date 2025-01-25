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25 січня 2025, 12:45

Директорка АОЗ Безрукова звинуватила Умєрова у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади

25 січня 2025, 12:45
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фото: Facebook Марини Безрукової
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Очільниця Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марина Безрукова заявила, що відповідно до законодавства залишається чинною очільницею відомства, попри відмову Міністерства оборони України продовжувати з нею контракт. Вона назвала це "спробою зґвалтувати всі реформи"

Про це посадовиця заявила в етері Суспільного, повідомляє RegioNews.

Марина Безрукова наголосила, що її позиція відповідає законодавству, оскільки Наглядова рада одноголосно вирішити продовжити з нею контракт. За її словами, проєкт рішення надіслали в Міноборони.

"Всі документи належним чином оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує у відповідності до законодавства і до потреб ЗСУ", — заявила Безрукова.

Вона також зазначила, що була шокована оприлюдненою інформацією міністра оборони Рустема Умєрова про непродовження контракту. На її думку, "виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству".

Безрукова розповіла журналістам, що востаннє спілкувалась з Умєровим тиждень тому, і жодних претензій до неї не було.

Посадовиця наголосила, що залишається чинним керівником АОЗ, відповідно до законодавства.

"Я вважаю, що анонсування керівника є тиском на Наглядову Раду. Те, що відбувається, не є нормальним. Ми можемо працювати в рамках конструктивної взаємодії, я завжди дослухаюся до будь-якої конструктивної критики, і якщо є претензії, то я прошу їх озвучити, і ми зможемо це вирішити", — переконана директорка Агенції.

Безрукова також підкреслила, що не розуміє, як Арсена Жумаділова можна призначити на посаду очільника АОЗ, не порушивши закони та процедури.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони не продовжить контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою з якою того ж дня Наглядова рада вже продовжила контракт ще на рік.

Як відомо АОЗ погодився очолити керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

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