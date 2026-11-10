На Прикарпатті син до смерті побив 75-річну матір: чоловіка взяли під варту

Фото: поліція Івано-Франківської області

На Прикарпатті 44-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні матері, яке призвело до її смерті

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік систематично вчиняв домашнє насильство щодо 75-річної жінки, а під час останнього конфлікту кілька разів ударив її по голові. Потерпіла померла в лікарні.

До поліції про госпіталізацію мешканки одного із сіл Рожнятівщини повідомили медики 3 листопада. Наступного дня жінка померла в реанімації.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що потерпіла проживала разом із 44-річним сином. Жінка хворіла та потребувала стороннього догляду.

За даними слідства, упродовж жовтня та на початку листопада чоловік систематично вчиняв щодо матері домашнє насильство: чинив психологічний тиск і застосовував фізичну силу.

Під час останнього конфлікту син завдав жінці кілька ударів по голові, внаслідок чого вона отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Після цього чоловік повідомив родичам, що матері зле, та попросив викликати медиків. Жінку госпіталізували, однак врятувати її не вдалося.

Слідчі повідомили 44-річному чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у селищі Квасилів Рівненського району 43-річний чоловік під час конфлікту завдав ножового поранення в шию своїй 38-річній співмешканці, а також побив її неповнолітню доньку. Потерпілу з колото-різаною раною шиї, переломом руки та саднами обличчя госпіталізували.