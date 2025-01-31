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Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова на тлі конфлікту відомства з Міноборони звернулася з відкритим листом до президента Володимира Зеленського

Відповідне звернення Безрукова оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Керівниця ОАЗ просить президента втрутитися у ситуацію і "сприяти її врегулюванню виключно в правовий спосіб".

"Робота АОЗ має бути відновлена найближчим часом, адже подальше зволікання ставить під загрозу критично важливі постачання для ЗСУ, руйнує довіру донорів та партнерів", - написала Безрукова.

Вона наголосила, що конфлікт, який розгорівся навколо Агенції, не приносить Україні жодної користі і "не робить честі жодній зі сторін".

"Суть проблеми полягає не просто у спробі звільнити мене, а у фактичному руйнуванні інституції із порушенням всіх можливих законів та міжнародних зобов’язань України. Єдиний правильний шлях виходу з цієї кризи – захистити Агенцію оборонних закупівель виключно у правовий спосіб", - зазначила Безрукова.

Вона також наголошує, що наразі робота Агенції фактично заблокована - не підписуються платіжні документи, не укладають погоджені раніше контракти, протерміновується звітність.

Безрукова наголошує, що новий керівник АОЗ не може ефективно керувати відомством, суміщаючи це з іншою посадою.

Тож Безрукова закликає президента "зупинити руйнування Агенції оборонних закупівель", гарантувати розв’язання конфлікту виключно у правовий спосіб та забезпечити повноцінну і стабільну роботу АОЗ, "без тиску, блокувань та атак".

Подробиці скандалу навколо Агенції оборонних закупівель

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Жумаділова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжить.

Наступного дня, 25 січня, у Агентстві оборонних закупівель заявили про тиск на їхню наглядову раду. Там нагадали, що 23 січня уклали додаткову угоду про продовження дії контракту з чинною директоркою і це рішення було ухвалене одноголосно. Тому, як заявили у відомстві, АОЗ продовжить працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада.

В Агенції також наголосили, що подібні дії Міноборони є "безпрецедентним порушенням всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами".

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ, при цьому залишившись на своїй нинішній посаді. Зі свого боку Безрукова звинуватила міністра у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади. А низка українських активістів і політиків закликали самого Умєрова подати у відставку, зокрема "Центр протидії корупції", народна депутатка Мар’яна Безугла, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони на фоні скандалу між Умєровим й керівництвом АОЗ виступила з заявою, що об'єднання двох підприємств Міністерства оборони – Агенції оборонних закупівель, яка займається закупівлею зброї для ЗСУ, та Державного оператора тилу, який забезпечує тилові потреби війська – є неприйнятним і фактично шкодить обороноздатності України.

Посли країн Великої сімки (G7) закликали Україну якнайшвидше вирішити конфліктну ситуацію, яка виникла між міністром оборони Рустемом Умєровим та Агенцією оборонних закупівель (АОЗ).