У Києві обікрали квартиру генерального продюсера каналів ZIK, NewsOne і 112 Україна

З квартири винесли 120 тисяч доларів і коштовності вартістю 5 мільйонів гривень

З квартири винесли 120 тисяч доларів і коштовності вартістю 5 мільйонів гривень

Фото: Pavlovsky News

Увечері 6 лютого злодії обікрали квартиру генерального продюсера медіахолдингу "Новости", до якого входять заборонені телеканали ZIK, NewsOne і 112 Україна, Олексія Семенова.

Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Повідомляється, що злодії підібрали ключі до його квартири в елітному житловому комплексі на бульварі Лесі Українки.

Грабіжники потрапили у квартиру Семенова в проміжку між 18 і 19 годинами вечора. З квартири винесли 120 тисяч доларів (близько 3 млн 346 тисяч гривень) та коштовності на 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але своєчасний".

Зате Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було з допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію з-за блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом у ОПЗЖ придумали, як врятувати "канали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.