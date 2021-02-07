У Києві обікрали квартиру генерального продюсера каналів ZIK, NewsOne і 112 Україна
Увечері 6 лютого злодії обікрали квартиру генерального продюсера медіахолдингу "Новости", до якого входять заборонені телеканали ZIK, NewsOne і 112 Україна, Олексія Семенова.
Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Повідомляється, що злодії підібрали ключі до його квартири в елітному житловому комплексі на бульварі Лесі Українки.
Грабіжники потрапили у квартиру Семенова в проміжку між 18 і 19 годинами вечора. З квартири винесли 120 тисяч доларів (близько 3 млн 346 тисяч гривень) та коштовності на 5 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".
Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але своєчасний".
Зате Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було з допомогою українського законодавства.
Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію з-за блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.
Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".
Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".
Тим часом у ОПЗЖ придумали, як врятувати "канали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.