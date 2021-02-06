У Києві горів продуктовий ринок: вогонь знищив 5 павільйонів
В ніч на суботу у столиці на території одного із продуктових ринків у Святошинському районі сталася пожежа.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
6 лютого, о 01: 40 ... на території ринку на вул. Чорнобильській, 16/80 у Святошинському районі виникла пожежа. Загиблих і травмованих немає", - йдеться в повідомленні.
В результаті пожежі знищено 5 продуктових павільйонів і 2 пошкоджено.
Зазначається, що сталося займання одноповерхового торгового павільйону розміром 3х4 кв.м, з поширенням на 6 поруч розташованих продуктових павільйонів загальною площею 300 кв.м.
О 2:17 рятувальники локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню полум'я. О 2:35 - пожежа була ліквідована", - зазначили у відомстві.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Нагадаємо, одному з працівників оголосили про підозру у справі пожежі у лікарні Запоріжжя.