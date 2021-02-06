У Києві горів продуктовий ринок: вогонь знищив 5 павільйонів

Криворізька міськрада нового скликання сповнена старими кадрами. У мерському кріслі - друг сім'ї ексмера Вілкула Павлов, його заступники - впізнавані екс-«регіонали». У сесійній залі - більшість з пар...

05 лютого 2021

Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році

У проєкту «Велике будівництво» немає надійного бюджету, структурованого управління та чітких цілей, і він не відбудеться як цілісне інфраструктурне оновлення країни. Але зате в цьому проєкті є чим пож...