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06 лютого 2021, 12:14 466

У Києві горів продуктовий ринок: вогонь знищив 5 павільйонів

06 лютого 2021, 12:14 466
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Серед людей постраждалих немає
Серед людей постраждалих немає
Фото: ДСНС
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В ніч на суботу у столиці на території одного із продуктових ринків у Святошинському районі сталася пожежа. 

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

6 лютого, о 01: 40 ... на території ринку на вул. Чорнобильській, 16/80 у Святошинському районі виникла пожежа. Загиблих і травмованих немає", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі знищено 5 продуктових павільйонів і 2 пошкоджено.

Зазначається, що сталося займання одноповерхового торгового павільйону розміром 3х4 кв.м, з поширенням на 6 поруч розташованих продуктових павільйонів загальною площею 300 кв.м.

О 2:17 рятувальники локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню полум'я. О 2:35 - пожежа була ліквідована", - зазначили у відомстві.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, одному з працівників оголосили про підозру у справі пожежі у лікарні Запоріжжя.

пожежа Київ ДСНС рятувальники ринок

 
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