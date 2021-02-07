У Києві відомому журналісту спалили друге авто за два роки
Цієї ночі невідомий злочинець на автостоянці спалив автомобіль Citroen C5 журналіста та політтехнолога Володимира Єгорова.
Про це Володимир Єгоров написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Про подію дізнався від співробітників охорони стоянки о 01:20, коли машина вже горіла і приїхали пожежники і співробітники поліції. Після дзвінка зняв відео, оскільки проживаю поруч зі стоянкою. Ніхто не постраждав, окрім гаражів і мого автомобіля, який знищений повністю", – розповів Єгоров.
Журналіст вважає, що причина пожежі – це підпал, і пов`язує інцидент зі своєю професійною діяльністю. Співробітники поліції зафіксували сліди до авто і приблизне місце, звідки невідомий проник на стоянку і підпалив автомобіль. Сусіди Єгорова перед займанням машини чули хлопок, що також підтверджує версію підпалу.
Співробітники поліції зафіксували сліди до машини і від машини і приблизне місце, звідки невідомий (виконавець) проник на стоянку, і здійснив сам підпал. На цей час чекаю експертизу. Останні роки займаюся політичною, журналістською роботою і сьогоднішню подію пов'язую саме з нею", – додав Єгоров.
Як відомо, два роки тому авто тоді ще редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова також підпалили невідомі.
Друзья, произошло неприятное событие Сегодня ночью (примерно в 01.00) был подожжен мой автомобиль Citroen C5 Aircross....Posted by Владимир Егоров on Saturday, February 6, 2021
Нагадаємо, в селі Малодолинське на Одещині в ніч на 6 лютого стався підпал машини, яка належить сім'ї журналістів. В поліції розглядають кілька версій підпалу - серед них і журналістська діяльність, і конфлікти з сусідами.