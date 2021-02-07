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07 лютого 2021, 11:25 210

У Києві відомому журналісту спалили друге авто за два роки

07 лютого 2021, 11:25 210
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Вночі згоріло авто Citroen C5 журналіста та політтехнолога Володимира Єгорова
Вночі згоріло авто Citroen C5 журналіста та політтехнолога Володимира Єгорова
Фото: скрін відео
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Цієї ночі невідомий злочинець на автостоянці спалив автомобіль Citroen C5 журналіста та політтехнолога Володимира Єгорова.

Про це Володимир Єгоров написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Про подію дізнався від співробітників охорони стоянки о 01:20, коли машина вже горіла і приїхали пожежники і співробітники поліції. Після дзвінка зняв відео, оскільки проживаю поруч зі стоянкою. Ніхто не постраждав, окрім гаражів і мого автомобіля, який знищений повністю", – розповів Єгоров.

Журналіст вважає, що причина пожежі – це підпал, і пов`язує інцидент зі своєю професійною діяльністю. Співробітники поліції зафіксували сліди до авто і приблизне місце, звідки невідомий проник на стоянку і підпалив автомобіль. Сусіди Єгорова перед займанням машини чули хлопок, що також підтверджує версію підпалу.

Співробітники поліції зафіксували сліди до машини і від машини і приблизне місце, звідки невідомий (виконавець) проник на стоянку, і здійснив сам підпал. На цей час чекаю експертизу. Останні роки займаюся політичною, журналістською роботою і сьогоднішню подію пов'язую саме з нею", – додав Єгоров.


Як відомо, два роки тому авто тоді ще редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова також підпалили невідомі.

Друзья, произошло неприятное событие Сегодня ночью (примерно в 01.00) был подожжен мой автомобиль Citroen C5 Aircross....

Posted by Владимир Егоров on Saturday, February 6, 2021

Нагадаємо, в селі Малодолинське на Одещині в ніч на 6 лютого стався підпал машини, яка належить сім'ї журналістів. В поліції розглядають кілька версій підпалу - серед них і журналістська діяльність, і конфлікти з сусідами.

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