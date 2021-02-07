В Киеве обворовали квартиру генерального продюсера каналов ZIK, NewsOne и 112 Украина

Из квартиры вынесли 120 тысяч долларов и драгоценности стоимостью 5 миллионов гривен

Из квартиры вынесли 120 тысяч долларов и драгоценности стоимостью 5 миллионов гривен

Фото: Pavlovsky News

Вечером 6 февраля воры обокрали квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", в который входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, Алексея Семенова.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Сообщается, что воры подобрали ключи к его квартире в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки.

Грабители попали в квартиру Семенова в промежутке между 18 и 19 часами вечера. Из квартиры вынесли 120 тысяч долларов (около 3 млн 346 тысяч гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.