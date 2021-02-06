У Львові через пожежу в багатоповерхівці загинула жінка (ВІДЕО)

Ще троє людей були госпіталізовані, серед них - дитина

Ще троє людей були госпіталізовані, серед них - дитина

Фото: скріншот відео

У Львові в ніч на 6 лютого сталася пожежа - вона виникла у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронні органи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що на момент прибуття вогнеборців вся квартира була охоплена вогнем і токсичний дим, що виник внаслідок пожежі, заповнив всю сходову клітку будинку. Під час розвідки пожежі та огляду задимлених приміщень будинку рятувальники виявили без свідомості двох людей, яких на руках винесли на вулицю та з ознаками отруєння продуктами горіння передали медикам.

Також з охопленого димом будинку рятувальники винесли на руках дитину, яку медики госпіталізували з симптомами отруєння продуктами горіння. Всього із задимлених приміщень вогнеборці у рятувальних пристроях вивели на свіже повітря 8 осіб", - йдеться у повідомленні.

У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась мати власниці квартири. О 00:48 пожежники локалізували пожежу та о 00:54 повністю ліквідували в складі 3-ох ланок газодимозахисної служби.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.