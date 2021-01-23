Пожежа у Харкові: Київський райсуд обирає запобіжні заходи підозрюваним

Прокуратура наполягає на триманні їх під вартою

Прокуратура наполягає на триманні їх під вартою

Фото з відкритих джерел

У Київському райсуді Харкова триває перше засідання з обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі щодо пожежі в будинку для літніх людей «Золотий час», де загинуло 15 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Запобіжний захід наразі обирають 45-річному В’ячеславу Кравченку, який є орендарем згорілого будинку та зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Прокуратура наполягає на триманні під вартою, аргументуючи свою позицію ймовірністю того, що підозрювані можуть знищувати офіційні документи, впливати на свідків або якимось чином направляти слідство хибним шляхом.

Натомість захист Кравченка вказує на те, що той, дізнавшись про пожежу, прибув на місце та допомагав рятувати людей, не мав наміру тікати, а наразі перебуває у стані потрясіння через трагедію. Адвокат просить застосувати щодо його підзахисного домашній арешт.

Очікується, що сьогодні обиратимуть запобіжні заходи й щодо інших трьох підозрюваних.

Як повідомлялося раніше, за фактом пожежі у Харкові чотирьом особам повідомлено про підозру. Серед підозрюваних – власник будівлі, орендарі та адміністратор пансіонату.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.