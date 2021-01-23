14:52  23 січня
Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей узяли під варту
10:50  23 січня
Затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ, - ЗМІ
10:23  23 січня
На Донбасі від початку доби – "тиша"
UA | RU
UA | RU
23 січня 2021, 11:37 23

На Дніпропетровщині в Павлограді горить гуртожиток, - ЗМІ

23 січня 2021, 11:37 23
Читайте также на русском языке
У гуртожитку живуть кілька сотень людей, вони евакуюються
У гуртожитку живуть кілька сотень людей, вони евакуюються
Фото beg.dp.ua
Читайте также
на русском языке

На селищі Хімзавод у Павлограді сьогодні, 23 січня, сталася пожежа в гуртожитку по вул. Заводський,28, в якому проживає кілька сотень людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Бегемот.

За попередніми даними, займання почалося на 3-му поверсі гуртожитку. Полум'я пожежі поширилося на весь поверх.

Інформацію про пожежу підтверджує прес-служба Павлоградського міжрайонного МРУ ГУ ДСНС Дніпропетровської області і самі мешканці гуртожитку, які терміново евакуюються з палаючої будівлі, - повідомляють у виданні.

Пожежні зрізали болгаркою двері запасного виходу, щоб усі люди змогли вийти з палаючого гуртожитку по двох сходових прольотах. Евакуація триває.

Кількох людей пожежні знімали з вікон за допомогою автодрабини. Є постраждалі, в тому числі і діти, за попередніми даними, їх доставили в лікарню.

Відомо, що до місця події прибули 3 автомобіля і автовишка, 2 карети швидкої допомоги, співробітники Рему, поліції та газової служби.

Як повідомлялося раніше, 21 січня у Харкові горів будинок: загинули 15 людей, є поранені.

В той же день Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі в Харкові.

Сьогодні всеукраїнський день жалоби, який оголосив Зеленський через пожежу у Харкові.

пожежа ДСНС гуртожиток Дніпропетровська область Павлоград
Пожежа у Харкові: чотирьом особам повідомлено про підозру
22 січня 2021, 21:09
Зеленський провів нараду через смертельну пожежу у Харкові: про що говорили
22 січня 2021, 18:22
Суд зупинив роботу одеської психлікарні, де через пожежу загинуло 7 осіб
22 січня 2021, 16:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »