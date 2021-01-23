На Дніпропетровщині в Павлограді горить гуртожиток, - ЗМІ

У гуртожитку живуть кілька сотень людей, вони евакуюються

У гуртожитку живуть кілька сотень людей, вони евакуюються

Фото beg.dp.ua

На селищі Хімзавод у Павлограді сьогодні, 23 січня, сталася пожежа в гуртожитку по вул. Заводський,28, в якому проживає кілька сотень людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Бегемот.

За попередніми даними, займання почалося на 3-му поверсі гуртожитку. Полум'я пожежі поширилося на весь поверх.

Інформацію про пожежу підтверджує прес-служба Павлоградського міжрайонного МРУ ГУ ДСНС Дніпропетровської області і самі мешканці гуртожитку, які терміново евакуюються з палаючої будівлі, - повідомляють у виданні.

Пожежні зрізали болгаркою двері запасного виходу, щоб усі люди змогли вийти з палаючого гуртожитку по двох сходових прольотах. Евакуація триває.

Кількох людей пожежні знімали з вікон за допомогою автодрабини. Є постраждалі, в тому числі і діти, за попередніми даними, їх доставили в лікарню.

Відомо, що до місця події прибули 3 автомобіля і автовишка, 2 карети швидкої допомоги, співробітники Рему, поліції та газової служби.

Як повідомлялося раніше, 21 січня у Харкові горів будинок: загинули 15 людей, є поранені.

В той же день Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі в Харкові.

Сьогодні всеукраїнський день жалоби, який оголосив Зеленський через пожежу у Харкові.