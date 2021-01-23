Пожар в Харькове: Киевский райсуд избирает меры пресечения подозреваемым

Прокуратура настаивает на содержании под стражей

Прокуратура настаивает на содержании под стражей

Фото из открытых источников

В Киевском райсуде Харькова продолжается первое заседание по избранию меры пресечения подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых «Золотое время», где погибло 15 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Меру пресечения пока избирают 45-летнему Вячеславу Кравченко, который является арендатором сгоревшего дома и зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.

Прокуратура настаивает на содержании под стражей, аргументируя свою позицию вероятностью того, что подозреваемые могут уничтожать официальные документы, воздействовать на свидетелей или каким-то образом направлять следствие по ложному пути.

Зато защита Кравченко указывает на то, что тот, узнав о пожаре, прибыл на место и помогал спасать людей, не намеревался бежать, а сейчас находится в состоянии потрясения из-за трагедии. Адвокат просит применить в отношении его подзащитного домашний арест.

Ожидается, что сегодня будут избирать меры пресечения и в отношении трех других подозреваемых.

Как сообщалось ранее, по факту пожара в Харькове четырем лицам сообщено о подозрении. Среди подозреваемых – владелец здания, арендаторы и администратор пансионата.

Напомним 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил в.а. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала управляющего дома престарелых в Харькове и караулит хозяйку, ее готовятся задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которой стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.