У Харкові виявили ще два пансіонати, які працюють з порушеннями

У місті тривають перевірки будинків для літніх людей

У місті тривають перевірки будинків для літніх людей

Фото: ДСНС

У Холодногірському районі Харкова під час перевірки виявили ще два будинки для літніх людей, які працюють з порушеннями.

Про це агентству Укрінформ повідомила голова адміністрації Холодногірського району Інна Уварова, передає RegioNews.

Всього на території району перевірили вісім об’єктів, де масово перебувають люди. П’ять об’єктів - ще ввечері та вночі, три - сьогодні вранці. На двох об’єктах підтверджено порушення, а саме, перевищення норм перебування людей на конкретній площі. Розпочато оперативно-слідчі дії щодо встановлення законності їхнього перебування", - розповіла Уварова.

За її словами, порушення виявили саме в пансіонатах для літніх людей, інформацію про їхню діяльність дізналися з інтернету.

У нашому районі превалює приватний сектор. Тому квартальним комітетам доручено надати будь-яку інформацію щодо їхньої діяльності, ми її перевіримо", - додала Уварова.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.