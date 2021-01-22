11:02  22 января
В Минздраве рассказали, где в стране самая худшая эпидситуация
16:28  22 января
В Киеве под зданием Рады задержали вооруженного мужчину
18:02  22 января
Сутки на Донбассе: четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
22 января 2021, 20:39 3

Зеленский хочет внедрить реестр домов для престарелых в Украине

22 января 2021, 20:39 3
Читайте також українською мовою
Об этом президент сказал в Харькове на совещании по механизмам предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных вчерашней трагедии
Об этом президент сказал в Харькове на совещании по механизмам предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных вчерашней трагедии
Фото пресс-службы Офиса президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создать реестр и сайт со всеми учреждениями для престарелых людей и учреждений реабилитации в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса президента.

Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях по уходу за пожилыми людьми, учреждения реабилитации, — заявил глава государства.

Он добавил, что Харьков, где произошла трагедия, должен стать примером всех наработок.

Как сообщалось, Зеленский провел совещание из-за смертельного пожара в Харькове. Глава государства заявил, что виновные в трагедии должны понести наказание.

Напомним, вчера в Харькове горел дом престарелых: погибло 15 человек, есть раненые.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для престарелых в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом для престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала управляющего дома для престарелых в Харькове и караулит хозяйку, ее готовятся задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четыре человека, проверяются три основные версии произошедшего.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для престарелых в Харькове.

Владимир Зеленский пожар Харьков реестр дом престарелых
Cуд остановил работу одесской психбольницы, где из-за пожара погибло 7 человек
22 января 2021, 16:56
В Харькове "заминировали" несколько зданий в день приезда Зеленского
22 января 2021, 16:45
В Харькове обнаружили еще два пансионата, которые работают с нарушениями
22 января 2021, 15:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »