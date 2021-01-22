Зеленский хочет внедрить реестр домов для престарелых в Украине

Об этом президент сказал в Харькове на совещании по механизмам предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных вчерашней трагедии

Об этом президент сказал в Харькове на совещании по механизмам предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных вчерашней трагедии

Фото пресс-службы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создать реестр и сайт со всеми учреждениями для престарелых людей и учреждений реабилитации в Украине

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