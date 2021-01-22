Зеленский хочет внедрить реестр домов для престарелых в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создать реестр и сайт со всеми учреждениями для престарелых людей и учреждений реабилитации в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса президента.
Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях по уходу за пожилыми людьми, учреждения реабилитации, — заявил глава государства.
Он добавил, что Харьков, где произошла трагедия, должен стать примером всех наработок.
Как сообщалось, Зеленский провел совещание из-за смертельного пожара в Харькове. Глава государства заявил, что виновные в трагедии должны понести наказание.
Напомним, вчера в Харькове горел дом престарелых: погибло 15 человек, есть раненые.
Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для престарелых в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом для престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.
Впоследствии стало известно, что полиция задержала управляющего дома для престарелых в Харькове и караулит хозяйку, ее готовятся задержать.
Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.
Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четыре человека, проверяются три основные версии произошедшего.
Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для престарелых в Харькове.