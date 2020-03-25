Коронавірус: в Україні вже п'ять смертельних випадків

В Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком потрапила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію

Фото: flickr

В Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком потрапила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію

Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо", передає RegioNews.

Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, врятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу", - повідомили в МОЗ.

Зазначається, що інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.

Це п’ятий летальний випадок від коронавірусу в Україні.

У відомстві також повідомили, що її чоловік перебуває в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.