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23 березня 2020, 16:26 21

В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на COVID-19

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23 березня 2020, 16:26 21
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Померла 65-річна жінка була із приміського села Чукалівка
Фото ілюстративне
Померла 65-річна жінка була із приміського села Чукалівка

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні, інформує RegioNews.

Мер розповів, що 65-річна жінка була на лікуванні в обласній інфекційній лікарні.

Її госпіталізували з симтомами ГРВІ, аналізи відправлені для перевірки на COVID-19.

"Поки що вона з підозрою на коронавірус, аналізи передані в Київ, результати отримаємо завтра", - каже Марцінків.

Оперативно про карантин (23.03.2020/16:00) Гаряча лінія для тих, у кого телефон декларованого лікаря зайнятий чи знаходиться поза зоною, хто не має укладеної декларації, хто повернувся з-за кордону та не знає, що робити і т.д.) МП№1- 0505243231 МП№2- 0997831269 МП№3- 0507720982 МП№4- 0997831275 МП№5- 0997832205 МДП- 0997831261

Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 23 березня 2020 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Це перший випадок захворювання на території Івано-Франківської області.

Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії. Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших.

Ізолювали чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу. Чоловік померлої в ізольованому боксі. Її син перебуває в самоізоляції, як і медичні працівники поліклініки та члени їхніх родин.

В Івано-Франківську захворіли троє людей, які контактували з померлою від коронавірусу.


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