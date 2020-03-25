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25 березня 2020, 17:45 4

Івано-Франківськ: госпіталізували чоловіків двох померлих жінок, яких перевіряють на COVID-19

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25 березня 2020, 17:45 4
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В області очікують результати лабораторного дослідження двох померлих жінок, у яких підозрюють коронавірус
Фото ілюстративне
В області очікують результати лабораторного дослідження двох померлих жінок, у яких підозрюють коронавірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України".

В області очікують результати лабораторного дослідження летальних випадків двох жінок, які померли 23 та 24 березня. Чоловіки померлих госпіталізовані, решта контактних осіб на самоізоляції, пояснив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

Станом на 25 березня в заклади охорони здоров’я госпіталізовано 70 пацієнтів з підозрою на коронавірус, частина отримали негативний результат, 5 позитивний,1 з них летальний випадок, а 47 ще очікують на результати.

Нагадаємо, в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Це перший випадок захворювання на території області.

Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії. Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших.

Ізолювали чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу. Чоловік померлої в ізольованому боксі. Її син перебуває в самоізоляції, як і медичні працівники поліклініки та члени їхніх родин.

В Івано-Франківську захворіли троє людей, які контактували з померлою від коронавірусу. Серед них дві медсестри.

23 березня в Івано-Франківську померла жінка з підозрою на COVID-19. Померла 65-річна жінка була із приміського села Чукалівка.

В Івано-Франківській області померла третя жінка, у якої підозрювали коронавірус.


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