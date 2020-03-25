У світі вже більше 20 тисяч смертей від коронавірусу

Загальна кількість смертей від коронавірусу COVID-19 у всьому світі склала вже більше 20 тисяч, і становить 20,828 осіб. Ця цифра постійно зростає

Фото: gisanddata.maps.arcgis

Загальна кількість смертей від коронавірусу COVID-19 у всьому світі склала вже більше 20 тисяч, і становить 20,828 осіб. Ця цифра постійно зростає

.