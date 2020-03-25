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25 березня 2020, 22:08 4

У світі вже більше 20 тисяч смертей від коронавірусу

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25 березня 2020, 22:08 4
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Загальна кількість смертей від коронавірусу COVID-19 у всьому світі склала вже більше 20 тисяч, і становить 20,828 осіб. Ця цифра постійно зростає
Фото: gisanddata.maps.arcgis
Загальна кількість смертей від коронавірусу COVID-19 у всьому світі склала вже більше 20 тисяч, і становить 20,828 осіб. Ця цифра постійно зростає

Про це свідчать дані сайту Worldometers, передає RegioNews.

Повідомляється, що вогнищем епідемії коронавірусу є Італія, де кількість летальних випадків складає 7 500 осіб.

За нею іде Іспанія, де зареєстрували 3 434 смертельних випадки.

Загалом у світі вже понад 460 тисяч випадків захворювання коронавірусом, вилікувалися 113 783 особи.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


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